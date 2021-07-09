Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Петербурге с начала купального сезона текущего года утонул уже 21 человек. Спасателям удалось вовремя прийти на помощь шести купальщикам. Всего за время купального сезона в городе на Неве оказана помощь 210 людям. Об этом 9 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Плакат «Купаться запрещено» на пляже

Только на этой неделе в городе произошло несколько несчастных случаев на воде. Так, днем 5 июля в водоёме на Светлановском проспекте, 93, утонула женщина. Вечером следующего дня в Нижнем Суздальском озере утонула при купании девушка. А спустя полчаса водолазы работали уже на Верхнем Суздальском озере, из которого извлекли тело утонувшего мужчины. 7 июля около 18 часов на пульт дежурного «01» поступило сообщение о том, что в Среднерогатском пруду (Московское шоссе, 3) утонул девятилетний мальчик.

«Прибывшие к месту происшествия спасатели извлекли его тело на берег, — рассказали в ведомстве. — Час спустя новость о еще одном утонувшем пришла из соседнего Фрунзенского района. Там водолазы поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины, решившего искупаться в Обводном канале».

Всего с начала пляжного сезона в городе на Неве утонул 21 человек, в том числе один ребенок, спасено шесть человек и оказана помощь еще 210 людям.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жаркая погода не покинет наш регион, а это значит, что петербуржцы и гости Северной столицы по-прежнему будут искать спасения от зноя в водоемах», — констатировали в МЧС.

Напомним, все 24 петербургских пляжа Петербурга не пригодны для купания. Согласно результатам мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства.