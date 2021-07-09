Стокгольм, , 14:16 — REGNUM 9 июля новоизбранный премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил состав очередного кабинета министров. Новых имен он не назвал, однако заявил о новых направлениях работы его правительства. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Это сложное и очень важное время для Швеции. Мы, «Социал-демократы» вместе с «Зелеными», намерены вести Швецию и дальше вперед с помощью экологичного, безопасного и равноправного социального строительства», — заявил в ходе пресс-конференции Лёвен.

По его словам, «магистральными направлениями» нового правительства станут решение проблемы безработицы в стране, борьба с организованной преступностью, борьба с изменением климата и укрепление основ социального государства.

Премьер-министр также пообещал, что Швеция станет первой страной в мире, отказавшейся от ископаемых источников сырья.

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