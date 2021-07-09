Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Решение президент США Джо Байдена завершить вывод американских войск из Афганистана чревато катастрофой, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает The Hill.

В серии заявлений в социальной сети Twitter Грэм подчеркнул, что Байден «постоянно» ошибался по вопросам войны с террором, добавив, что решение по Афганистану «окажется его самой большой ошибкой».

«Президент Байден, возможно, установил крайний срок окончания войны с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. К сожалению для нас, у «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет крайних сроков, когда дело доходит до нападения на американские интересы», — отметил Грэм.

Грэм раскритиковал решение Байдена, заявив, что оно было принято против «разумных рекомендаций военных», сравнив этот шаг с уходом администрации Обамы из Ирака. Он также сказал, что очевидно, что Байден «ничего не извлек из разгрома их вывода из Ирака».

«Президент Байден не понимает, что в Афганистане складываются условия для возрождения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые будут напрямую угрожать самой территории Америки и нашим союзникам», — указал Грэм

«Будьте готовы к серьезным потрясениям, поскольку это решение президента Байдена является катастрофой», — добавил он.