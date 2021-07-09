Виндхук, , 14:12 — REGNUM Для улучшения двусторонних отношений между Индонезией и Намибией, особенно в аграрном секторе, посольство Индонезии в Виндхуке изучает возможности сотрудничества с министерством сельского хозяйства Намибии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посольство Индонезии в Намибии изучает возможности сотрудничества, в том числе о работе второго совместного рабочего комитета по сельскому хозяйству.

Индонезия также изучает ведущие сельскохозяйственные отрасли Намибии.

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