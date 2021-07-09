Бишкек, , 14:11 — REGNUM Пограничная служба государственного комитета национальной безопасности Киргизии потребовала от таджикской стороны вернуть задержанного пограничника. Об этом 9 июля сообщили в погранслужбе республики.

По данным ведомства, во время перестрелки 8 июля таджикские военнослужащие задержали киргизского пограничника в районе перевала Чашмагильдан. В настоящее время представители двух сторон разбирают вопрос на месте инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в районе перевала Чашмагильдан на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным пограничной службы Киргизии, таджикские военнослужащие внезапно напали и устроили стрельбу. С киргизской стороны погиб один военнослужащий 1994 года рождения.

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