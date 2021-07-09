Волгоград, 9 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории Светлоярского городского поселения постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области. В населённом пункте полностью прекращено водоснабжение и водоотведение, сообщает 9 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление муниципалитета.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Нет воды

Уведомление об остановке подачи воды и приёма стоков от ООО «Осоки-Лик» администрация района получила 6 июля в 15:28. Концессионер уведомил чиновников, что полностью прекращает подачу ресурса 9 июля «в связи с невозможностью исполнения ООО «Осока-Лик» обязанностей по водоподготовке и принятию хозяйственно-бытовых стоков».

Глава района Татьяна Распутина с 17:00 7 июля постановила ввести режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств муниципальной власти до момента передачи ООО «Осока-Лик» в МУП Кировское КХ абонентской базы лицевых счетов потребителей в срок не позднее 12 июля 2021 года.

Ответственным работникам администрации поручено фиксировать факты приостановления подачи технической и питьевой воды, уменьшение давления и приёма хозяйственно-бытовых стоков дважды в сутки, а также предоставлять анализ обстановки в посёлке. Отделу полиции рекомендовано организовать поддержание общественного порядка, охрану объектов ЖКХ и коммунальной энергетики, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Концессионное соглашение с ООО «Осока-Лик» было заключено в 2017 году, срок действия договора составляет 30 лет.