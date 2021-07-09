Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Пережив правительственный кризис и став премьер-министром Швеции Стефан Лёвен 9 июля сформировал новое правительство страны. Однако есть одна проблема — последний опрос Aftonbladet/Demoskop показывает, что более половины шведских избирателей готовы проголосовать за правые оппозиционные партии. Об этом в своей авторской статье от 9 июля написала политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин.

«Можно сказать так: Стефан Лёвен плывет против течения. И парламентское большинство, и мнение избирателей настроены против него. Ситуация для переизбранного премьер-министра предстает мрачной», — отметила Меллин.

«Несмотря на результаты выборов и опросы общественного мнения, ему удалось стать премьер-министром в 2019 году и быть переизбранным в 2021 году. Поэтому даже и не говорите, что политика не есть искусство возможного», — остроумно пишет журналистка.

«По общему мнению, Социал-демократы возвращают на свою сторону тех избирателей, которых они проиграли «Левым» в последнем опросе чуть более недели назад. Но в целом картина такова, что корабль Лёвена сталкивается с течением в обратную сторону. Даже с сильным обратном течением», — констатировала Меллин.

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