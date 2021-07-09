Чебоксары, 9 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года цены выросли почти на 3,6%, в то время как за аналогичный прошлогодний период рост составил 2,9%. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Растущий в Чувашии виноград

В июне 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года в Чувашии индексы потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг составил 103,59%. Для сравнения, в июне 2020 года к уровню декабря 2019 года в республике индекс цен составил 102,92%.

С начала года продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 103,48% и 104,23%, стоимость услуг выросла на 2,98%.

Из продовольственных продуктов в июне 2021 года к уровню декабря 2020 года более всего выросли цены на мясо и продукты птицеводства (индекс 110,81%), рыбу и морепродукты (107,34%), подсолнечное масло (106,77%). Из наблюдаемых видов товаров подешевели только яйца (индекс 76,61%).