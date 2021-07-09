Стокгольм, , 14:06 — REGNUM 7 июля политический кризис в Швеции разрешился — премьер-министром страны стал лидер левой партии «Социал-демократов» Стефан Лёвен. Однако, как показал последний опрос газеты Aftonbladet, проведенный совместно с социологами из Demoskop, каждый второй житель Швеции готов проголосовать за представителей правой оппозиции. Об этом 9 июля сообщила газета Aftonbladet.

Итак, согласно результатам опроса, если бы выборы в риксдаг состоялись сегодня, за «Социал-демократов» готовы были бы проголосовать 25,2% избирателей, за «Зеленых» — 3,5%, за «Центристов» — 10,4%, за «Левых» — 9,4%. Суммарно партии, проголосовавшие за назначение Лёвена набирают 48,5%.

Электоральная поддержка «Умеренных» составляет 21,7%, «Шведских демократов» — 19,3%, «Христианских демократов» — 6,1%, «Либералов» — 3,5%. В сумме оппозиция набирает 50,6% голосов.

В опросе, проведенном в период с 29 июня по 7 июля, приняли участие 3 267 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист SVT о новом составе правительства Швеции: «Никаких сюрпризов»