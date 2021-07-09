Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Сегодня, 9 июля, стал известен состав нового правительства Швеции под руководством Стефана Лёвена. Как отметила политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн, своими назначениями Лёвен никого не удивил.

«Никаких сюрпризов не произошло. Никаких новых имен. Абсолютно точно такой же кабинет министров», — прокомментировала журналистка.

Пожалуй, главной интригой был вопрос вопрос о том, кто займет пост министра по делам сельского хозяйства после отставки Дженни Нильссон. Министр Швеции по делам торговли и промышленности Ибрагим Байлан временно исполнял обязанности Нильссон во время работы переходного правительства. Однако и здесь никаких подвижек не произошло — Байлан будет курировать вопросы, связанные с сельским хозяйством.

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