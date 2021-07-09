Стокгольм, , 14:01 — REGNUM 9 июля в водах Балтийского моря возобновилось расследование по делу о крушении в 1994 году парома «Эстония». Швеция, Эстония и Финляндия в составе совместной следственной группы продолжат изучать причины трагедии, унесшей жизни 852 человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вопрос о гибели «Эстонии» был поднят в СМИ в сентябре 2020 года, когда телевизионщики с телеканала Discovery обнаружили две пробоины в корпусе судна, ранее не известные следователям. Тогда же правительство Эстонии потребовало от своих шведских коллег возобновить расследование.

Отмечается, что на мести крушения судна будут совершены погружения для работы аквалангистов.

«Прежде всего, мы хотим знать, когда и как образовались эти пробоины», — заявил Йонас Бэкстранд, глава шведской группы от Комитета по расследованию чрезвычайных происшествий.