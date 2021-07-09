Саратов, 9 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Саратовской области обратился местный житель, который добровольно сдал раритетное оружие времён Первой и Второй мировых войн, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Саратовец пояснил стражам порядка, что в свободное от работы время занимается поисками металлических предметов с помощью металлодетектора. Однажды мужчина обследовал окрестности в селе Новотёпловка Калининского района. Когда датчик прибора сработал, указывая на наличие металла, он приступил к раскопкам. На развалинах бывшего жилища были обнаружены зарытые в земле предметы, похожие на патроны и пистолеты. О своей находке мужчина сообщил в полицию.

При осмотре места находки были идентифицированы пистолет марки «Walther» 1943 года выпуска, пистолет марки «Steyr» 1915 года выпуска, часть пистолетного магазина в виде пружины с металлической частью, а также 87 патронов различного калибра.

Проводится экспертиза оружия на предмет исправности, по ее результатам мужчине предоставят денежную выплату в соответствии с действующим законодательством РФ.

Если бы мужчина в данном случае оставил находку у себя, то ему грозило бы уголовное преследование.

ИА REGNUM напоминает, УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

Читайте также: Совфед ужесточил уголовное наказание за незаконный оборот оружия