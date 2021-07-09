Стокгольм, , 14:01 — REGNUM Сегодня, 9 июля, новоизбранный премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отчитался перед риксдагом о формировании нового состава кабинета министров. О том, кто занял руководящие посты в шведском правительстве, сообщила новостная служба SVT Nyheter.

За общую работу правительства будут отвечать сам Стефан Лёвен и Ханс Дальгрен. Работу министерства юстиции возглавят Морган Йоханссон и Микаэль Дамберг. Внешнеполитическим ведомством будут руководить Анн Линде, Анна Халлберг и Пер Олльсон Фрид. Главой министерства обороны назначен Петер Хультквист.

Во главе министерства социальных дел поставлены Лена Халлегрен и Ардалан Шекараби. Работу министерства финансов будут курировать Магдалена Андерссон, Лена Мику и Оса Линдхаген. Министерство образования возглавят Анна Экстрём и Матильда Эрнкранс. Пер Болунд станет министром по вопросам окружающей среды.

Читайте ранее в этом сюжете: Швецией будет управлять «слабое правительство» — SVT