Киев, , 14:02 — REGNUM Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предложение распределить $650 млрд кредитных средств между странами-членами организации. Часть денег получит и Украина. Об этом написал заместитель исполнительного директора представительства МВФ на Украине Владислав Рашкован 9 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его прогнозам, Украине достанется кредит на сумму около $2,7 млрд.

«В целом это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, который поможет правительству спокойно управлять публичными финансами», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что правительство страны выполнило все условия МВФ и рассчитывает на получение очередного транша.

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