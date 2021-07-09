Кострома, 9 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Костромским муниципальным округам пообещали выделять больше средств. Решение о внесении изменений в закон о межбюджетных отношениях приняли депутаты Костромской областной думы.

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В методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований введен корректирующий коэффициент. Для муниципальных районов и городских округов он установлен в размере 1.

Для муниципальных округов будет действовать повышающий коэффициент — 1,2 для округов с численность населения до 10 тысяч человек и 1,25 для территорий, где проживают более 10 тысяч человек. Новая формула будет учитываться при составлении бюджетов с 2022 года.

На данный момент решение о преобразовании в округа приняли четыре района Костромской области — Кологривский, Нейский, Межевской и Парфеньевский. Отметим, что в среднем районы формируют около 25% собственных доходов. Ещё 75% в форме дотаций, субвенций и субсидий им направляет областной бюджет.