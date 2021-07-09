Нур-Султан, , 13:54 — REGNUM Министерство обороны Казахстана находится в состоянии постоянной боевой готовности в связи с ухудшением ситуации в Афганистане. Об этом заявила замминистра обороны республики Тимур Дандыбаев на брифинге.

По его словам, для отправки казахстанских военнослужащих на таджикско-афганскую границу необходимо обращение одной из сторон, одобрение решения парламентом и советом коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля правительства Казахстана и Таджикистана подписали соглашение об оказании военно-технической помощи. В рамках этого документа, Казахстан планирует передать три миллиона патронов калибра 5,45 мм, 20 тыс. патронов 23 мм и 10 тыс. выстрелом 82 мм.

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