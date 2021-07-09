Москва, , 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников Генеральной Ассамблеи народов Евразии. Об этом сообщается 9 июля на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства напомнил, что созданная четыре года назад, Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и неправительственных организаций, талантливую и неравнодушную молодёжь из десятков стран.

«Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассамблея народов Евразии была создана в мае 2017 года в Москве. Целью этого международного союза неправительственных организаций является объединение усилий общественных организаций по развитию глобальных интеграционных процессов народов и государств Евразии. Дни Ассамблеи народов Евразии проходят в Уфе и продлятся до 10 июля.