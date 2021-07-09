Варшава, , 13:53 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 8 июля во время саммита лидеров стран «Троеморья», который проходит в Софии, призвал Евросоюз поддержать инициативу по строительству автомобильных дорог в восточноевропейском регионе, в том числе, автомагистральный проект Via Carpatia. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

«Дорогие друзья, европейские партнеры, если вас действительно волнуют хорошие автомагистрали и хорошие транспортные условия в нашей части Европы, то, пожалуйста, поддержите нашу инициативу. Очень важно создать хорошие условия для строительства этого маршрута во всех наших странах, от севера до юга», — сказал он во время выступления на саммите.

Анджей Дуда напомнил, что продолжается строительство польского участка Via Carpatia — трассы, которая в будущем должна соединить страны Прибалтики с побережьем Черного моря.

Президент Польши добавил, что Варшава уже начала вести диалог касательно решения этого вопроса с разными институтами Европейского союза.