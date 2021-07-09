Томск, 9 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 июля в региональном оперштабе.

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За всё время в Томской области выявили 34 800 носителей SARS-CoV-2. Выздоровел 32 891 томич, в том числе 15 — за прошедшие сутки.

На сегодняшний день в Томской области от коронавируса привился 182 951 человек, из них 121 622 получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в регионе выявили 74 носителя коронавируса, выздоровели 68 человек.