Отрадное, Ленинградская область, 9 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка прислонилась к самодельной москитной сетке в окне и выпала с шестого этажа многоэтажного жилого дома в городе Отрадное Ленинградской области. Ребенок выжил, спасла клумба под окнами. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В Ленобласти двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и выжил

Кировской городской прокуратурой организована проверка причин и условий получения травм малолетним ребенком в городе Отрадное.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет обращено на соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетнего», — рассказали в ведомстве.

Ребенок выжил и находится в реанимации. Состояние девочки врачи Кировской межрайонной больницы оценивают как стабильно тяжелое. Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, девочка упала на клумбу рядом с бетонным крыльцом. Она чудом не задела газовую трубу на фасаде дома.