Ереван, , 13:54 — REGNUM Решение о продлении на шесть месяцев введенного в сентябре минувшего года в Армении из-за пандемии коронавирусной инфекции карантина собирается принять правительство республики. Об этом 9 июля рассказала на пресс-конференции и. о. армянского министра здравоохранения Анаит Аванесян.

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«Проект продления карантина уже в правительстве, думаю, что сегодня будет одобрен. Мы продлеваем еще на шесть месяцев карантин, потому что решение о карантине создает инструментарий, который позволяет нам применять более или менее жесткие ограничения», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова через консультации содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы, а затем её последующей демаркации.