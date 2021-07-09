Джакарта, , 13:42 — REGNUM Индонезия развивает торговое сотрудничество с Мексикой, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Мексиканских предпринимателей пригласили принять участие в третьем бизнес-форуме Индонезия — Латинская Америка и Карибский бассейн, который планируется провести в октябре 2021 года.

В 2010 году объем торговли между Индонезией и Мексикой резко вырос, увеличившись в два раза. Одной из причин этого увеличения был экономический кризис, который заставил Мексику искать альтернативные рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма Индонезии заявил, что государство является ведущей страной с точки зрения халяль-туризма.

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