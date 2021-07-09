Москва, 9 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В течение всего цикла вакцинации от COVID-19 необходимо ограничить себя от возможных вариантов заражения коронавирусом. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения. Поэтому все рекомендации, которые звучат от медицинских работников, от санэпидслужбы, необходимо выполнять», — сказал Мурашко.

По его словам, в числе этих рекомендаций — ношение защитных масок, ограничение посещения общественных мест.

Всё это, отметил Мурашко, необходимо для формирования полного и качественного иммунитета.