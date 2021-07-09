Воронеж, 9 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Воронеже под угрозой закрытия оказался единственный приют для бездомных людей — прокуратура выявила массу нарушений, в том числе пожарной безопасности. С открытым письмом в связи с этим выступила Воронежская благотворительная организация «Рассвет».

Dmitry G Бездомный

Существование приюта «Луч» — для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и проживания бездомных, оказалось под вопросом после того, как прокуратура провела проверку, по итогам которой выявила нарушения требований пожарной безопасности. Такие же нарушения прокуроры нашли и в пансионате «Долгожитель».

»Установлено, что помещения учреждения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре; отсутствуют вторые эвакуационные выходы. По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд исковые заявления о запрете эксплуатации вышеуказанных объектов ввиду грубого нарушения требований противопожарного, санитарно-эпидемиологического и жилищного законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как говорится в открытом письме общественников, приют «Луч» для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, работает с 2014 года, он существует на пожертвования, работают в нём добровольцы. Приют вмещает в себя 18 человек и сегодня является единственным приютом для бездомных людей в городе Воронеж.

«В этот конкретный приют направляются бездомные, которых просят пристроить государственные организации — Служба спасения, МЧС, органы социальной защиты, БСМП, больница «Электроника», отделы полиции, администрация города Воронеж, исправительные учреждения ФСИН и многие другие, а также по обращениям от сердобольных граждан Воронежа, которые звонят на телефон нашей организации и просят помочь бездомному человеку», — уточнили активисты.

Фактически, сообщили в благотворительной организации, один из учредителей «Рассвета» арендовал частный дом как физическое лицо и создал в нём на волонтерской основе приют для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

«В своем исковом заявлении «О запрете эксплуатации жилого дома по ул 45 — стрелковой дивизии в качестве приюта для лиц попавших в трудную жизненную ситуацию» прокуратура Коминтерновского района ссылается на часть 3 статьи 288 ГК РФ, что «размещение собственником в принадлежащим ему жилом помещении учреждений допускается только после перевода такого помещение в нежилое» и далее приводит 26 пунктов нарушений требований пожарной безопасности. Данные требования применимы к социальным учреждениям, имеющих форму юридического лица (НКО, КУ и др.), расположенных в нежилых помещениях. Приют «Луч» не имеет юридического лица и расположен в жилом частном доме по договору аренды с физическим лицом», — уточняют в благотворительной организации.

На открытие официального приюта с соблюдением всех требований законодательства у благотворителей нет денег — на это, по их расчётам, нужно не менее 5 млн в год.

«Город Воронеж — единственный город-миллионник в России, в котором отсутствуют государственные учреждения по оказанию помощи бездомным людям. Даже в соседнем Липецке, где население менее миллиона, существует ОГБУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства», — отмечают в «Рассвете», напоминая, что не раз обращались к властям с просьбой создания приюта, но он так и не появился.

Отметим, что в России за последнее время произошло несколько пожаров в частных домах престарелых. Так, в Тюменской области в январе 2021 года при пожаре погибли семь человек, а за месяц до этого — в Башкирии пожар унес жизни 11 пожилых людей. В МЧС России тогда сообщили, что объекты жилого фонда стали чаще использоваться в качестве учреждений для престарелых, и предложили законодательно закрепить необходимость лицензирования таких услуг.