Берлин, , 13:42 — REGNUM Тему «Северного потока — 2» канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече 12 июля в Берлине. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил 9 июля на брифинге.

По его словам, для Берлина имеет центральное значение вопрос о том, останется ли Украина страной-транзитером газа после запуска «Северного потока — 2». Договор России и Украины о транзите газа остаётся в силе, Германия ожидает, что ему будут следовать обе стороны.

«Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», — сказал Зайберт.

Он отметил также, что Германия тесно взаимодействует с США и Великобританией по урегулированию украинского конфликта и считает важной реализацию Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве заявили, что Зеленский едет в Берлин для «принципиального разговора» с Меркель.

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