Киев, , 13:42 — REGNUM Нынешние власти Украины считают, что наиболее успешными в их исполнении являются реформы рынка земли, энергетики и приватизации.

Об этом в эфире телевидения заявил 9 июля советник главы офиса президента Украины, экс-министр экономики страны Тимофей Милованов.

В частности, земельная реформа, отметил он, дает возможности обсуждать и внедрять другие «очень конкретные вещи», связанные с продажей земли. Энергетическая система после ряда реформ «готова для следующих шагов», а приватизация движется — «можно было бы быстрее, но пандемия».

Также он заявил, что проблемными реформами, которые «всех беспокоят», являются корпоративное управление и судебная реформа.

«Главная проблема — как бороться с коррупцией. Мы можем сделать миллион антикоррупционных агентств, но они не будут работать и не будут эффективными, если не будут работать суды. Над этим вопросом нам нужно еще работать и работать», — сказал Милованов.

ИА REGNUM напоминает, что рынок земли на Украине начал свою работу 1 июля, по состоянию на 8 июля официально были зарегистрированы 322 сделки. Накануне экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала людей не продавать земельные паи, предупредив, что готовится «большая спекуляция» — землю хотят купить за бесценок, а затем перепродать ее международным корпорациям за «огромные деньги».