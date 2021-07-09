Посёлок Джабык, Челябинская область, 9 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинской области природный пожар перешёл на посёлок Джабык. Об этом сообщает областное управление МЧС.

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Населённый пункт находится в Карталинском районе. Быстрому распространению пожара способствует шквалистый ветер.

«Пожар перешёл на жилые строения. Продолжается эвакуация населения», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуацию из населённого пункта объявили 9 июля утром. Для этого за людьми прибыли автобусы и выехала электричка.