Элиста, , 13:35 — REGNUM Стал вакантным пост первого заместителя министра здравоохранения Калмыкии. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Юрий Зайцев.

Подпись на документах rafabordes

«Прекратить срочный служебный контракт, заключённый с Динкиевой Галиной Капитоновной, первым заместителем министра здравоохранения Республики Калмыкия, освободить её от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Динкиева была назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения РК в феврале 2019 года.