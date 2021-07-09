Москва, , 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим коллегой из Монголии Ухнагийном Хурэлсухом борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Кремля.

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«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере. Затронута также тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме этого, лидеры двух стран в ходе беседы отметили успешное выполнение плана мероприятий, которые приурочены к празднованию в этом году (5 ноября) 100-летия установления дипломатических отношений и акцентировали важность продолжения координации двух стран по актуальным региональным и международным вопросам, включая многосторонние площадки.

«Владимир Путин поздравил Ухнагийн Хурэлсуха с недавним вступлением в должность президента Монголии, а также национальным праздником «Надам» и 100-летием Народной революции, которые будут отмечаться 11 июля», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля представители монгольских медиков заявили о намерении объявить забастовку, поскольку власти Монголии не реагируют на их требования поднять зарплату в два раза.