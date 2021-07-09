Ташкент, 9 июля 2021, 13:36 — REGNUM Представители правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана подписали протокол о демаркации государственной границы, сообщает агентство «Дунё».
4−9 июля в Фергане члены узбекско-таджикской демаркационной комиссии обсудили демаркационные работы на линии государственной границы. Стороны обменялись мнениями по проектной демаркационной линии и установлению знаков.
Члены комиссии договорились продолжить полевые демаркационные работы на узбекско-таджиской границе. «Встреча прошла в духе дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля представители Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали протокол о расположении точки стыка государственных границ.
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