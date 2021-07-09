Пенза, 9 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 9 июля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 81,13%. Лабораторные обследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 1047,3 тыс. человек, осуществили свыше 1122,1 тыс. исследований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

За сутки коронавирус выявили у 181 жителя. Лидирует по числу новых заболевших Пенза — 118 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 9844 жителя, сняли с коронавирусного учета 141 640 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 9 июля подтверждено 51 220 заражений коронавирусом. Выздоровели за все время 45 706 пациентов, скончались — 1192 человека.

Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 181 носителя коронавируса