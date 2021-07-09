Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM Бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв спустя два года назвал причину своей отставки. Якобы он покинул руководящий пост, чтобы быть ближе к семье.

«Когда на весах, с одной стороны карьера, а с другой — благополучие семьи — всегда выбирайте второе. Лично я сделал этот выбор два с лишним года назад, и ни капли не жалею», — написал в своём телеграм-канале Кушнарёв.

Стоит отметить, что это заявление сделано в преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. При этом в течение двух лет о деятельности Кушнарёва не было известно ничего, кроме того, что он занял пост председателя совета директоров АО «Региональная корпорация развития».

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У Виталия Кушнарёва с супругой трое детей. Старший сын работает лётчиком гражданской авиации, дочь учится на третьем курсе медицинского университета, младший сын перешёл в третий класс.