Ашхабад, 9 июля 2021, 13:25 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить Бишкек с официальным визитом, сообщает агентство Orient.
Киргизский лидер направил президенту Туркмении письмо, которое распространила туркменская пресса. Жапаров поблагодарил Бердымухамедова за гостеприимство, оказанное во время его официального визита в Ашхабад 27−28 июня.
Глава Киргизии заявил, что визит стал исторических этапом в развитии двусторонних отношений. Жапаров отметил, что некоторые договоренности уже начали реализовываться.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита Садыра Жапарова в Ашхабад достигнута договоренность о создании совместного фонда развития с уставным капиталом в $100 млн.
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