Москва, 9 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Власти Москвы выдали свыше 3 млн цифровых сертификатов, позволяющих посещать кафе и рестораны. Об этом 9 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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«Мы выдали более трёх миллионов QR-кодов, по которым разрешён вход в кафе и рестораны. Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов», — сказал он.

По мнению Собянина, система не является идеальной, однако сумела начать работать и дать результат.