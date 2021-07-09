Киев, , 13:30 — REGNUM Правительство Венгрии систематически финансирует Закарпатье. К такому выводу пришли журналисты программы «Схемы».

Журналисты провели расследование, в ходе которого им удалось получить доступ к данным одного из основных государственных фондов Венгрии, который распределяет помощь. Выяснилось, что за прошедшие девять лет в Закарпатье поступило не менее 115 млн евро.

Наибольшую сумму в размере 34 млн евро получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в городе Берегово. 22 млн евро получили закарпатские католические приходы.

Журналисты отмечают, что правительство Венгрии финансирует издание венгероязычных газет или просто публикаций на венгерскую тему, доплачивает сотрудникам социальных служб, учителям, библиотекарям и медикам за знание венгерского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал венгров «самым коренным народом Украины», комментируя принятый на Украине закон «О коренных народах».

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