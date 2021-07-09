Сеул, , 13:33 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 9 июля телефонные переговоры с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком, с которым обменялся мнениями о взаимных интересах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран выразили надежду на возобновление туристических обменов после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Глава МИД Южной Кореи также призвал правительство Чехии присмотреться к южнокорейской компании, подавшей заявку на строительство АЭС в чешской деревне Дукованы.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Чехии призвал конкурентноспособные южнокорейские компании инвестировать в экономику Чехии.