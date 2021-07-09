Москва, 9 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В большинстве регионов России растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, заявил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Михаил Мишустин ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«К сожалению, заболеваемость растёт в большинстве субъектов РФ. Ситуация остаётся сложной. Продолжаем наращивать объёмы тестирования на наличие коронавируса, это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим», — сказал он.

По его словам, необходимо сохранять резерв коек для ковид-пациентов. Мишустин обратился к главам регионов с призывом действовать на опережение и прогнозировать потребность в местах.