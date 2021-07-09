Москва, 9 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В России первой дозой вакцины от COVID-19 привились почти 30 млн человек. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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"В целом по стране с учетом всех контингентов населения цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 млн», — сказал Мурашко.

По его словам, темпы вакцинации активно растут: так, за последнюю неделю уровень возрос более чем в 1,8 раза.