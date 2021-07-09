Киев, , 13:20 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что даже проведя обыски в офисе и у его родственников, следствие не смогло найти улики или факты, дающие основания для продления политику домашнего ареста.

Об этом он заявил на брифинге у Печерского районного суда города Киева сегодня, 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук подчеркнул, что обвинение в качестве аргументов использовало в суде те же доводы, которые ранее были изложены в материалах подозрения.

«Ничего нового не было… Перечислены те же обстоятельства, которые содержались в материалах подозрения. Они полностью воспроизведены сегодня в материалах, в соответствии с которыми прокуратура просит продлить срок домашнего ареста, как вы уже вчера слышали, до двух месяцев», — отметил парламентарий, уточнив, что никаких новых экспертиз по его делу обвинение не назначило.

«Они сказали, что необходимо назначить, а также провести уже назначенные экспертизы. О каких экспертизах идет речь, пока нам не известно, как минимум нам в материалах дела это не предъявляли», — сказал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении сроков досудебного расследования по делу Медведчука, которого офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. 8 июля суд весь день рассматривал вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт был оглашен утром 9 июля. Согласно решению суда, домашний арест лидеру оппозиции продолжили еще на два месяца, до 7 сентября. Адвокаты политика уже заявили о готовности оспроить этот вердикт.