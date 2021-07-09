Москва, 9 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Проекты строительства автотрасс до Тюмени и Челябинска планируется подготовить после обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Строительство дороги

«Пока это все на уровне крупного проекта. Пока не было точных трассировок, этим будут заниматься уже сейчас, после вчерашнего обсуждения», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 8 июля предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска, а также пообещал подумать над её дальнейшим продлением.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал завершить строительство М-12 к сентябрю 2024 года, включив новые участки — до Тюмени и Челябинска.

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