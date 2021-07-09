Елабуга, Татарстан, 9 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Татарии завершено расследование уголовного в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Александр Погожев ИА REGNUM Енот выглядывает из клетки

По материалам дела, весной 2021 года обвиняемая проживала с новорожденным сыном у родственников в городе Елабуге. Женщина в домашних условиях содержала енота. Находясь под воздействием психотропных веществ, 9 мая женщина уснула и не предотвратила травмирование своего ребенка животным. В результате малыша доставили в лечебное учреждение с укусами, переломами и ушибом головного мозга.

Женщина частично признала свою причастность к преступлению. В суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Татарии укусы клещами зарегистрировали во всех районах республики, кроме Кайбицкого. Наибольшее число обращений зафиксировано в Набережных Челнах — 452 случая, в Казани — 390 случаев, в Нижнекамском районе — 233 случая.

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