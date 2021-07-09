Москва, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 9 июля, в России вступил в силу закон, запрещающий гражданам РФ участвовать в деятельности неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными, сообщает ИА REGNUM.

При этом вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства.

«Закон запрещает гражданам России участвовать в работе организаций, которые обложили нашу страну по всему периметру границы своими центрами, где на различных тренингах и семинарах готовят организаторов «цветных» революций и «агентов влияния» для отстаивания чужих национальных интересов на территории России», — отметил ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Ранее Совфед одобрил, а Госдума приняла закон об уголовном наказании за участие в деятельности признанной нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (НПО). Так, участие ранее оштрафованного физлица в деятельности на территории России нежелательной иностранной или международной неправительственной организации будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей, предусматривается и лишение свободы на срок от одного до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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