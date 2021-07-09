Москва, 9 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Японские власти приняли соломоново решение: проводить Олимпийские игры без зрителей лучше, чем их отменять. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Sam Олимпийский флаг

«Исходя из обстоятельств, данное решение японских властей можно назвать соломоновым: в сложных условиях пандемии коронавируса проводить Игры, хотя и к сожалению, без зрителей — это лучше, чем их отменять или переносить», — сказал Свищев.

По его мнению, надо с пониманием отнестись к этому решению, потому что коронавирус никуда не ушел, мутирует, по-прежнему является угрозой всеобщей безопасности

Министр по делам Олимпийских игр Японии Тамаё Марукава объявила, что соревнования на всех объектах в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

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