Москва, , 13:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с вступлением в должность, национальным праздником Надам и столетием Народной революции, которое будет отмечаться 11 июля. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Главы двух государств провели телефонный разговор. Во время беседы подтверждён настрой на развитие дружественных связей и стратегического партнёрства двух стран.

Читайте также: Инаугурация в Монголии прошла на фоне протестов оппозиции

«Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере», — говорится в информации пресс-службы.

Также Путин и Хурэлсуха обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Монголии Улан-Баторе приведен к присяге и вступил в должность главы государства новый президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

Читайте ранее в этом сюжете: В Монголии вступил в должность новый президент страны