Джакарта, , 13:07 — REGNUM Правительство Индонезии официально расширило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Ограничения будут действовать в 15 регионах Индонезии за пределами Явы и Бали, начиная с 12 июля.

Более жесткие ограничения введут, в частности, в Понтианаке, Маноквари, Паданге и Матараме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля число пациентов, инфицированных COVID-19 в Индонезии, составляет 2 455 912 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили более 38 тысяч носителей коронавируса