Абакан, 9 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё 11 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в республиканском правительстве.

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Умерли семь женщин (44 года, 66 лет, 68 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 85 лет) и четверо мужчин (59 лет, 70 лет, 78 лет, 83 года).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 262 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Хакасии подтверждено 8857 случаев COVID-19, выздоровели 7297 человек.