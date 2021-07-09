Афины , , 13:08 — REGNUM С резкой критикой правительства Греции и лично премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса выступил лидер главной оппозиционной силы страны — Прогрессивного альянса СИРИЗА Алексис Ципрас. В своем публичном заявлении 8 мая Ципрас осудил меры властей по борьбе с пандемией и выразил мнение, что премьер-министру не хватает ни доверия, ни плана.

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Ципрас призвал сограждан сделать прививку и носить маску, чтобы «воздвигнуть стену против угрозы пандемии», и попросил их отказаться от раздоров, которые, по его словам, культивирует правительство. «Вместо того, чтобы объединять общество против общего врага, [правительство] вкладывает средства в распри, в разделение граждан на вакцинированных и непривитых», — сказал Ципрас.

Он обвинил правительство в том, что оно меньше сосредоточено на борьбе с пандемией, чем на том, чтобы переложить вину на граждан. Несмотря на то, что премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что страна находится на последнем этапе перед свободой, «правда в том, что мы снова движемся по дороге страха», — отметил Ципрас, обвинив правительство в отказе от конструктивных предложений в пользу «пиар-трюков, ложных надежд и использования пандемии как возможности для антисоциальных мер».

По словам Ципраса, этими недостатками стали:

— Финансовая поддержка проправительственных СМИ вместо больниц, нынешнее намерение закрыть региональные больницы в разгар пандемии.

— Склонность обвинять общественность, выписывать людям штрафы, разрешение въезда в страну.

— Противоречивые заявления, подрывающие веру в вакцинацию.

К сожалению, сказал Ципрас, премьер-министр, похоже, не справился с управлением серьезным кризисом в области здравоохранения и больше не может убеждать граждан, «главным образом потому, что он премьер-министр, который разделяет общество в то время, когда страна нуждается в единстве». «Наше единство и солидарность-самое решающее и необходимое оружие для того, чтобы жизнь восторжествовала», — добавил главный оппозиционный политик страны.