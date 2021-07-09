Кишинёв, , 12:58 — REGNUM В Кишинёве члены Партии социалистов и Партии коммунистов вышли на акцию протеста к зданию Высшей судебной палаты (ВСП). Об этом сообщает телеканал TV8.

По данным журналистов, акция началась в 12:00 (совпадает с мск) 9 июля. Активисты выступили против решения Апелляционной палаты (АП) Кишинёва, вынесенного 8 июля, обязать Центральную избирательную комиссию Молдавии сократить с 41 до 12 число избирательных участков для жителей Приднестровья.

«Впервые за время независимости избирательные участки закрываются за два дня до выборов. Не один — два, а 19 избирательных участков были закрыты. Мы это так не оставим», — заявил лидер «социалистов» Игорь Додон, призывая сторонников на акцию протеста к зданию ВСП.

ЦИК Молдавии 9 июля обратился в суд и обжаловал решение АП Кишинёва.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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