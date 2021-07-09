Москва, 9 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Вопросом с назначением главного тренера сборной России по футболу должны заниматься спортивные функционеры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболисты сборной России

«В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти. Все остальное — это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения», — сказал Песков.

По его словам, вопрос с назначением тренера сборной должны решать «те люди, которые профессионально разбираются в футболе».

Песков подчеркнул, что главное в сложившейся ситуации — «чтобы сборная у нас играла [хорошо]».