Мишустин заявил о растущей популярности удалённой работы
Москва, 9 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Цифровые технологии уже сейчас меняют экономику и сферу труда, заявил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Павел Редин ИА Красная Весна
Удаленная работа
Он обратился к участникам международного тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
«Уже сейчас мы видим, что количество вакансий с дистанционной работой растёт. Удалённая работа становится всё более популярной. Во всём мире диджитализация меняет как рынок труда, так и облик других сфер экономики», — сказал Мишустин.
Глава правительства отметил активное внедрение в различных сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей и технологий дополненной реальности.