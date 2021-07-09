Москва, 9 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Цифровые технологии уже сейчас меняют экономику и сферу труда, заявил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Павел Редин ИА Красная Весна Удаленная работа

Он обратился к участникам международного тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

«Уже сейчас мы видим, что количество вакансий с дистанционной работой растёт. Удалённая работа становится всё более популярной. Во всём мире диджитализация меняет как рынок труда, так и облик других сфер экономики», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил активное внедрение в различных сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей и технологий дополненной реальности.